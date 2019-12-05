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Шлях збірної України до Євро-2020 – УАФ презентувала ефектний відеоролик з усіма голами команди Шевченка

12:57 790 Читать на русском
Шлях збірної України до Євро-2020 – УАФ презентувала ефектний відеоролик з усіма голами команди Шевченка
Збірна Україна / Фото УАФ

Найяскравіші моменти кваліфікації до Євро-2020 національної команди України зібрали в одному відео.

Збірна України провела 8 матчів кваліфікації і героїчно зайняла перше місце у групі, залишивши позаду чинного чемпіона Європи – Португалію.

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На цьому шляху "синьо-жовті" відзначились 17-ма голами, які зібрані у відеоролику, представленому УАФ.

Підопічні Шевченка змагатимуться за честь країни у фінальній частині Євро-2020, яка відбуватиметься з 12 червня до 12 липня.

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