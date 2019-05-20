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"Шлях до перемоги" – ефектне відео про перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА 2009

20 травня 15:36 229 Читать на русском
"Шлях до перемоги" – ефектне відео про перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА 2009
ФК Шахтар-2009

20 травня 2009 року Шахтар завоював перший у своїй історії європейський трофей.

Шлях в Кубку УЄФА сезону-2008/09 "гірники" розпочали зі стадії 1/16 фіналу, обігравши лондонський Тоттенхем. Потім були переможені московський ЦСКА, французький Марсель і київське Динамо.

Срна: В музее Шахтера будет еще не один европейский трофей

Рівно 10 років тому в Стамбулі відбувся фінальний матч між Шахтарем і Вердером. На 25-й хвилині Луїс Адріано з передачі Развана Раца відкрив рахунок, але ще до перерви бременці відігралися після потужного удару Налдо зі штрафного.

Основний час поєдинку завершився внічию, а розв'язка настала в екстра-таймі, коли на 97-й хвилині Даріо Срна прострілив з флангу, а Жадсон забив переможний гол.

"Теперь хотим повторить это в ЛЧ". Как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА

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