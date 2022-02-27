Ракув на своєму офіційному сайті оголосив про оренду білоруса до кінця 2022 року.

Шкурін: Хотілося б запитати тих білорусів, які вважали, що воно якось саме. Тепер розклад трохи змінився, чи не так?

Контракт Шкуріна належить московському ЦСКА, а сезон 2021/22 він повинен був провести в Динамо. Нападник встиг зіграти за киян 11 матчів та віддати 4 асисти. Значно важливіший спадок Іллі – публічна підтримка України у війні з Росією та засудження рідної Білорусі, яка сприяє окупанту.

Додамо, що Ракув зараз посідає третю сходинку чемпіонату Польщі.

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