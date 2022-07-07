Білоруський форвард покинув Динамо наприкінці лютого, перейшовши в Ракув на правах оренди до кінця 2022-го. За польський клуб Шкурін зіграв лише двічі, тому співпрацю припинять достроково.

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Права на 22-річного нападника належать ЦСКА, але на Росію він принципово не повернеться. Допомогти Шкуріну з новим клубом може Максим Шацьких. На початку літа Пахтакор призначив на посаду спортивного директора легенду Динамо.

Саме цей клуб із Узбекистану зацікавлений у підписанні Шкуріна, повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на узбецького інсайдера. Вочевидь, знову йдеться про оренду.

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