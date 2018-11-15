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Шкртел: Збірна Словаччини знає, чого очікувати від України

23:21 211 Читать на русском
Шкртел: Збірна Словаччини знає, чого очікувати від України
Мартін Шкртел / futbalsfz.sk

Капітан збірної Словаччини Мартін Шкртел поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти України.

"Ми знаємо, що історія протистоянь з Україною у Словаччини не дуже хороша. У семи матчах лише одна перемога. Звичайно, наша мета змінити цю тенденцію. Ми розібрали гру суперника, і знаємо, чого очікувати від українців. Ми постараємося використовувати наші сильні сторони і слабкі місця українців для досягнення результату.

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Ми – професіонали, і все знаємо, навіщо ми в збірній. Атмосфера в команді хороша. Ми з нетерпінням чекаємо завтрашнього матчу, в якому зустрінуться дві рівні команди", – передає слова Шкртела Команда№1.

Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться завтра, початок – о 21.45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
22
год
:
12
хв
Україна
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Теги
Ліга націй Мартін Шкртел Мартін Шкртел Словаччина Словаччина Словаччина - Україна
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