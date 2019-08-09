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Шкртел став одноклубником Маліновського в Аталанті

20:35 668 Читать на русском
Шкртел став одноклубником Маліновського в Аталанті
Мартін Шкртел / фото ФК Аталанта

Аталанта продовжує підсилюватись перед стартом нового сезону, підписавши Мартіна Шкртела.

Екс-захисник Ліверпуля Мартін Шкртел продовжить кар'єру в Аталанті, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Шкртел в січні відмовився переходити в Барселону

Деталі угоди не повідомляються. За неофіційними даними, гравець уклав контракт терміном на 1 рік і зароблятиме 1 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що останнім клубом Шкртела був турецький Фенербахче.

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