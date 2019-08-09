Шкртел став одноклубником Маліновського в Аталанті

Україна — 18:37 7347
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Луческу може очолити Динамо до матчу-відповіді з Брюгге, – турецькі ЗМІ
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"Дуже прикро, що все так сталося": Юрій Габовда міг зіграти у Лізі Європи, але серйозно травмувавсяСвіт — 17:45 949
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Мессі забив найкрасивіший гол сезону в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 17:08 1152
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Двобій Ярмоленка та Зінченка, класика на Олд Траффорд і великі розбірки в малому князівстві: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:30 3603
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Динамо U-21 – Шахтар U-21: LIVE малого Класичного – дублерам допоможе зірковий десант із перших командУкраїна — 13:55 2385