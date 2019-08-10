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Шкртел: Радий знову зіграти в Лізі чемпіонів, тепер у формі Аталанти

06:00 315 Читать на русском
Шкртел: Радий знову зіграти в Лізі чемпіонів, тепер у формі Аталанти
Мартін Шкртел / фото: ФК Аталанта

Захисник Аталанти Мартін Шкртел прокоментував свій трансфер в італійський клуб.

"Я радий переходу в Аталанту, і пишаюся тим, що став частиною цього футбольного клубу. Знаю, що Аталанта минулого року фінішувала третьою в Серії А, і в цьому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.

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Я розмовляв з кількома друзями, які грають в Італії, і вони розповідали мені лише про позитивні речі про Аталанту. Я думаю, аби посісти третє місце в Серії А, команда має бути по-справжньому якісною.

Я грав у Лізі чемпіонів з Ліверпулем і щасливий, що знову можу стати учасником турніру з Аталантою. З нетерпінням чекаю цього, а також свого дебюту в чемпіонаті Італії, оскільки це щось нове", – поділився Шкртел у коментарі офіційному сайту Аталанти.

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Італія Трансфери Мартін Шкртел Мартін Шкртел Аталанта Аталанта
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