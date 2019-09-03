toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шкртел підписав контракт з Істанбул Башакшехіром після короткого перебування в Аталанті

09:28 236 Читать на русском
Шкртел підписав контракт з Істанбул Башакшехіром після короткого перебування в Аталанті
Мартін Шкртел / Офіційний сайт Істанбул Башакшехіра

Досвідчений словак швидко знайшов нову команду після розриву контракту з бергамасками.

Істанбул Башакшехір на офіційному сайті оголосив про підписання Мартіна Шкртела.

К'яер приєднався до Аталанти Маліновського

Угода центрального захисника розрахована на один сезон, він гратиме під улюбленим 37 номером. Раніше цього літа Шкртел перебрався з Фенербахче до Аталанти, однак через три тижні був змушений покинути італійський клуб через виявлені проблеми зі здоров'ям. Тепер 34-річний словак повернувся в Туреччину.

Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ

Нагадаємо, минулого сезону Істанбул Башакшехір посів друге місце Суперліги. Щоправда, клуб не зміг пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів 2019/20, поступившись у кваліфікації грецькому Олімпіакосу.

blog_ava
Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
00:31
2741
Теги
Трансфери Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Мартін Шкртел Мартін Шкртел Аталанта Аталанта Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
    Україна — 00:312741 Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
1
дн
:
7
год
:
11
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук