Шкртел підписав контракт з Істанбул Башакшехіром після короткого перебування в Аталанті

Досвідчений словак швидко знайшов нову команду після розриву контракту з бергамасками.

Істанбул Башакшехір на офіційному сайті оголосив про підписання Мартіна Шкртела.

К'яер приєднався до Аталанти Маліновського

Угода центрального захисника розрахована на один сезон, він гратиме під улюбленим 37 номером. Раніше цього літа Шкртел перебрався з Фенербахче до Аталанти, однак через три тижні був змушений покинути італійський клуб через виявлені проблеми зі здоров'ям. Тепер 34-річний словак повернувся в Туреччину.

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Нагадаємо, минулого сезону Істанбул Башакшехір посів друге місце Суперліги. Щоправда, клуб не зміг пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів 2019/20, поступившись у кваліфікації грецькому Олімпіакосу.