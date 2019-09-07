Шкріняр став трансферною метою Манчестер Сіті на зимове трансферне вікно

Захисник Інтера Мілан Шкріняр може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна.

Манчестер Сіті має намір придбати захисника Інтера Мілана Шкріньяра під час зимового трансферного вікна, повідомляє Sports Mole.

Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Манчестер Сіті лишився з одним центральним захисником

Після травми меніска Емеріка Ляпорта Манчестер Сіті залишився лише з одним готовим центральним захисником – Ніколасом Отаменді. Саме через це "містяни" змушені шукати підсилення оборонної ланки.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже робив спроби придбати Шкріняра ще у 2018 році, але Інтер тоді відповів відмовою.

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