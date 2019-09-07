toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шкріняр став трансферною метою Манчестер Сіті на зимове трансферне вікно

21:20 428 Читать на русском
Шкріняр став трансферною метою Манчестер Сіті на зимове трансферне вікно
Мілан Шкріняр / sempreinter.com

Захисник Інтера Мілан Шкріняр може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна.

Манчестер Сіті має намір придбати захисника Інтера Мілана Шкріньяра під час зимового трансферного вікна, повідомляє Sports Mole.

Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Манчестер Сіті лишився з одним центральним захисником

Після травми меніска Емеріка Ляпорта Манчестер Сіті залишився лише з одним готовим центральним захисником – Ніколасом Отаменді. Саме через це "містяни" змушені шукати підсилення оборонної ланки.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже робив спроби придбати Шкріняра ще у 2018 році, але Інтер тоді відповів відмовою.

Зінченко – лідер у 3-х речах і співавтор голів, ритуал українця, жахи Гвардіоли: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон

blog_ava
Литва – Україна – відео голів
20:20
12206
Теги
Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Інтер Інтер Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
8
хв
Вірменія
16:00
Боснія і Герцеговина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук