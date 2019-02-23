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Шкріняр не хоче переходити в Манчестер Юнайтед

06:30 181 Читать на русском
Шкріняр не хоче переходити в Манчестер Юнайтед
Мілан Шкріняр / фото із соцмереж

Захисник Інтера Мілан Шкріняр не планує змінювати команду під час літнього трансферного вікна.

Словацького центрбека "нерадзуррі" не приваблює ідея потенційного переходу в Манчестер Юнайтед, повідомляє Calciomercato.

Шкріняр підпише з Інтером новий контракт із зарплатою у 3 млн євро на рік

За інформацією видання, Шкріняр може незабаром підписати нову угоду з Інтером, щоб покласти край чуткам про можливий відхід.

Манчестер Юнайтед влітку планує придбати центрального захисника і саме словака бачить пріоритетним кандидатом.

Манчестер Юнайтед шукає захисника – серед цілей три представники Серії А

Додамо, що невдовзі Інтер може офіційно оголосити про підписання попереднього контракту з капітаном Атлетіко Дієго Годіном, про що вже сповістив Джузеппе Маротта.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр
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