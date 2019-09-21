Школяр встановив віковий рекорд чемпіонату Ірландії

В ірландській лізі побито черговий рекорд – за Богеміан дебютував 14-річний гравець.
Нападник ірландського клубу Богеміан Еван Фергюсон став наймолодшим футболістом в історії вищого дивізіону Ірландії. 14-річний форвард вийшов на заміну наприкінці матчу з Деррі Сіті.
Барселона – Валенсія: неймовірний Фаті побив черговий рекорд Прімери
Він побив рекорд Оуена Моррісона, який раніше дебютував за Деррі Сіті у переддень свого 16-річчя.
Еван Фергюсон народився в жовтні 2004 року. Цікаво, що саме цього місяця за Барселону дебютував Ліонель Мессі.