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Школяр встановив віковий рекорд чемпіонату Ірландії

16:10 224 Читать на русском
Школяр встановив віковий рекорд чемпіонату Ірландії
Еван Фергюсон у боротьбі з гравцем лондонського Челсі

В ірландській лізі побито черговий рекорд – за Богеміан дебютував 14-річний гравець.

Нападник ірландського клубу Богеміан Еван Фергюсон став наймолодшим футболістом в історії вищого дивізіону Ірландії. 14-річний форвард вийшов на заміну наприкінці матчу з Деррі Сіті.

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Він побив рекорд Оуена Моррісона, який раніше дебютував за Деррі Сіті у переддень свого 16-річчя.

Еван Фергюсон народився в жовтні 2004 року. Цікаво, що саме цього місяця за Барселону дебютував Ліонель Мессі.

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