Школяр виявився кривдником Заха – поліція арештувала маленького расиста

Історія з расистськими образами на адресу вінгера Крістал Пелас Вілфреда Заха отримала несподіване продовження.

Зірку "орлів" ображав 12-річний хлопець із Соліхалла, інформує Sky Sports.

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Поліція Вест-Мідлендса розпочала розслідування після того, як Заха поскаржився на погрози у соцмережах. Пошуки вивели на слід школяра, який таким чином вирішив здійснити тиск на лідера Крістал Пелас перед матчем проти Астон Вілли. Малого порушника вже арештували, про подальші дії правоохоронних органів буде відомо пізніше.

Додамо, що Заха вийшов у основі на матч з Астон Віллою (0:2), але відзначитися результативною дією не зміг.

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