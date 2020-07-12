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Школяр виявився кривдником Заха – поліція арештувала маленького расиста

19:30 - Читать на русском
Школяр виявився кривдником Заха – поліція арештувала маленького расиста
Вілфред Заха / Getty Images

Історія з расистськими образами на адресу вінгера Крістал Пелас Вілфреда Заха отримала несподіване продовження.

45+4’ Трезеге
59’ Трезеге
 
45+4’ Трезеге
59’ Трезеге

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Поліція Вест-Мідлендса розпочала розслідування після того, як Заха поскаржився на погрози у соцмережах. Пошуки вивели на слід школяра, який таким чином вирішив здійснити тиск на лідера Крістал Пелас перед матчем проти Астон Вілли. Малого порушника вже арештували, про подальші дії правоохоронних органів буде відомо пізніше.

Додамо, що Заха вийшов у основі на матч з Астон Віллою (0:2), але відзначитися результативною дією не зміг.

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Теги
Англія Астон Вілла - Крістал Пелас Вілфрід Вілфрід Заха Крістал Пелас Крістал Пелас Расизм у футболі
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