Шкода: Славія готова і до пенальті у грі з Динамо

Форвард Славії Мілан Шкода очікує інтенсивної гри з Динамо та зазначає, що празька команда готується до різних варіантів розвитку подій.

"В першу чергу, я вірю в нашу команду. Сподіваюся, що всі гратимуть самовіддано та ми здобудемо потрібний результат. Звичайно, ми розглядаємо і варіант з серією пенальті. Це не є приємним варіантом, але ми готові і до нього.

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Чи планую забити гол? Я впевнено себе почуваю, сподіваюся, що зможу проявити себе на повну силу, і що зможу побачити голи в своєму виконанні. Ми очікуємо, що завтра буде достатньо інтенсивна гра, що вона буде побудована на атаках. Ми готуємося до всіх варіантів розвитку гри.

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Хто найбільш запам'ятався з гравців Динамо? Вибачте, але скажу без імен, найбільше запам'яталися три найактивніші гравці, до яких ми спеціально будемо готуватися", – сказав нападник чеської команди на прес-конференції у понеділок на НСК Олімпійський.