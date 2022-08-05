Ідеальній взаємодії заважав лише суперзірковий статус португальця.

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"Шкода, що я не тренував молодого Роналду. Коли він був у мене в Ювентусі, то вже став світовою іконою. Він забивав 33 голи зі мною. Мені подобається футбол, у якому кожен ставить себе на службу колективу, але нелегко переконати чемпіона з такими регаліями змінити підхід", – пояснив Саррі у коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, іменитий фахівець відпрацював у Ювентусі лише сезон 2019/20 і виграв Серію А, але це не врятувало його від звільнення.

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