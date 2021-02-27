"Матчі Ліги Європи показали, що необхідного класу у наших команд немає. Лише повна мобілізація дозволяє нам проходити суперників. У першу чергу, це стосується Шахтаря. Маккабі створив щонайменше три стовідсоткові нагоди, коли лише диво й голкіпер дозволили "гірникам" вберегти свої ворота. Шахтар дозволив собі вийти розконцентрованим і ледь не програв.

Блохін оцінив шанси Динамо та Шахтаря на вихід у чвертьфінал Ліги Європи

Киянам пощастило. Хоч молодь Брюгге зіграла проти Динамо гідно, але цього разу коронавірус нам допоміг. Відзначу Буяльського. Коли не клеїться гра у Циганкова, то саме Віталій бере ініціативу на себе. Він був одним із найпомітніших у складі Динамо. Тому мене ще більше дивує його ігнорування Андрієм Шевченком. Очевидно, можна говорити про якийсь особистісний конфлікт або несприйняття гравця. Шкода, бо Віталій один із небагатьох у нашому футболі, хто вміє на полі приймати правильні рішення.

З жеребкуванням обом командам не пощастило. У гіршому становищі кияни. Вільяреал у чемпіонаті Іспанії відстає від Севільї, яка йде четвертою і потрапляє до Ліги чемпіонів 2021/22, на 11 балів. Тобто він усі сили зосередить на виграші Ліги Європи, щоби через неї пробитися до ЛЧ.

Не сказав би, що жереб для Шахтаря був набагато кращим. Звісно, Рома боротиметься, щоб потрапити у четвірку найкращих в Італії й має всі шанси для цього. Тобто чемпіонат для них – пріоритет. З іншого боку, Паулу Фонсека добре знає можливості ледь не всіх гравців Шахтаря і це може бути проблемою", – написав Федорчук у своїй колонці на Gazeta.ua.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо поміряється силами з іспанським Вільяреалом, а Шахтар побореться з італійською Ромою. Перші поєдинки відбудуться 11 березня, матчі-відповіді – за тиждень.

Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу – суперпара рівня ЛЧ та випробування для Динамо і Шахтаря