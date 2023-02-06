"Настав час написати про нещодавню ситуацію з фанатами. Читаю коментарі й багато людей чекають, коли я висловлю свою думку щодо цього. Я спокійно ставлюсь до того, що комусь може подобатися або не подобатися моя професіональна діяльність. Я ж не борщ, щоб мене усі любили. Але тут ситуація інша.

Зозуля: Фанати готові були вбивати один одного, але 2014 рік змінив все

Коли я переїхав в Іспанію, деякі "ліві" двіжі іспанських клубів вирішили, що я "фашист" та "нацист" через те, що підтримую добровольчі батальйони, які захищають Україну. А ще за фото на фоні портрета Степана Бандери та фото з передової, куди я їздив, щоб провідати наших героїв.

Після повномасштабного вторгнення й усіх звірств, які вчинили росіяни на нашій землі, мені здавалось, що завіса впала і кожному тепер зрозуміло, що раша – це країна-терорист. Але виявилося, що вузьколобих ще багато.

На останньому матчі образливі скандування були не тільки з фанатського сектору, але й від звичайних вболівальників: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля – нацист".

Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина. Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась операція. Що люди не гинуть, а всі новини – це постановка і фейк. Я розумію, що все це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати й роз'їдати їхні мізки.

І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації. Проте сподіваюсь, що на них зверне увагу МЗС України та наше консульство. А я продовжу грати й підтримувати свою країну та ЗСУ. Дякую всім, хто турбується і хто допомагає. Ви неймовірні. Йдемо далі. Працюємо. Прославляємо", – написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, Зозуля вже ставав жертвою образ в Іспанії. У 2017-му мав переїхати з Бетіса у Райо Вальєкано, але фанати мадридців звинуватили його в нацизмі й вимагали відходу з клубу. Двома роками пізніше стався новий інцидент – матч Сегунди між Райо та Альбасете було перервано через нацистські кричалки.

Зозуля продовжив унікальну переможну серію з новим клубом в Іспанії