Японець Казунорі Такішіма не зможе побити світовий рекорд відвідування Олімпійських ігор через заборону присутності глядачів на змаганнях у Токіо.

45-річний мешканець Токіо придбав більш ніж 100 квитків на Олімпіаду, витративши 36 386 доларів. Про це повідомляє Reuters.

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Такішіма збирався побити світовий рекорд Гіннеса з відвідування олімпійських змагань – 128. До 2021-го він вже відвідав 106 подій і хотів прийти ще на 28 цього літа, щоб офіційно зареєструвати особисте досягнення. Однак організатори Олімпійських ігор прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання можна буде побачити вживу, тоді як 724 події відбудуться при порожніх трибунах.

"Я не спав до третьої ранку, – зізнається Такішіма. – Я був дійсно приголомшений цією новиною. Шкода, що не міг заплакати. Це допомогло б зняти стрес".

Нагадаємо, Олімпіада мала пройти у 2020 році, однак через пандемію форум перенесли на один рік. Змагання відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Уряд Японії запевняє, що поверне всі витрачені кошти глядачам, які не зможуть потрапити на Ігри через заборону.

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