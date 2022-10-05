Ігор Худоб'як, який зараз виступає за Етнікос, пригадав період своєї кар'єри в російському чемпіонаті.

– У сезоні 13/14 ви перейшли у російський Ростов. Як вам надійшла пропозиція з Ростова?

– Це було, коли в Карпатах проходив невдалий сезон і на трансфер виставили майже весь склад. Після того я вирішив, що хочу змінити клуб, щоб далі грати. Пропозиція надійшла через мого агента Костянтина Нестеренка. Я вирішив поїхати в оренду на рік.

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– Ви провели там один сезон і повернулися. Однією з причин вашого повернення до Львова став початок війни на Донбасі та окупація Криму?

– Звичайно, що так. Після цих подій я взагалі не хотів мати нічого спільного з Росією.

– Як до вас ставилася у Росії?

– Тоді не було жодних проблем у 2013 році. Навіть згодом, вже взимку, коли всі події розпочиналися, до мене ніхто погано не ставився.

– Чи залишились у вас люди з Росії, з якими ви спілкуєтеся?

– Ні, не залишилося. Я відразу, як повернувся до Львова, то вже ні з ким не спілкувався з Ростова.

– У лютому цього року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Які у вас були перші враження від цього?

– Це був шок спочатку і до останнього не вірилося, що таке може трапитися. Пізніше, коли я ще раз перечитав історію України, то виглядало так, що без цього не можна було обійтися. Росія завжди нас окуповувала, знущалася з українців, все йшло до цього. Шкода, що ми не готувалися до війни з самого початку нашої Незалежності, з 1991 року, до оборони нашої країни.

– У Ростові ви грали разом з Артемом Дзюбою, який підтримує президента Росії та різко висловлювався в Instagram щодо позиції топових українських футболістів. Що можете сказати про Дзюбу?

– У нас з ним були лише робочі стосунки. Він і тоді підтримував президента Росії. Я ні з ким не дружив у Ростові.

– Як на Кіпрі ставляться до росіян?

– Зараз ставлення до росіян на Кіпрі погіршилося. Їх тут досить багато. Зі всіх іноземців саме росіян найбільше на Кіпрі, – цитує 37-річного Худоб'яка Український футбол.

Нагадаємо, зоряні часи хавбека минули у львівських Карпатах, за які він виступав з 2005-го по 2018 рік (з перервою на оренду в Ростов). Майже рік екс-півзахисник збірної України (6 матчів) провів у Казахстані, а з 2019-го виступає за кіпрський Етнікос. У сезоні 2022/23 Ігор Худоб'як зіграв 3 матчі.

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