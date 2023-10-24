"Яремчук? Він добре увійшов в гру і робив те, що мав робити: навантажував суперника та віддавав передачі.

Незарахований гол і перша перемога Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Кадіс – 2:0

Шкода, що його гол скасували. Він би додав йому впевненості. Думаю, що Роман може приносити нам користь, особливо в тих матчах, де він може давати нам перевагу в штрафному майданчику і завершувати флангові передачі", – цитує наставника "кажанів" AS.

Роман Яремчук влітку поточного року перебрався у Валенсію з Брюгге. Українець зіграв в трьох матчах Ла Ліги, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що в 10 турі Валенсія змогла обіграти Кадіс 2:0. "Кажани" наразі перебувають на восьмому місці, маючи у своєму активі 14 балів.

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