"Результат оцінюю позитивно. Грали з хорошим суперником, який інвестує дуже багато грошей в гравців. Зіграли дуже добре в обороні, чекали свого моменту. І стійка була... Шкода, що гол в кінці не зарахували.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Група складна. Матчі минають в хорошому ритмі, і ми будемо битися за очки в кожному. Важливо, щоб мої гравці повірили в себе і лише додавали в сміливості від матчу до матчу. А також покращували командну гру. Дивишся на наших центрбеків – хлопцям 19-21 років. А в суперника значно досвідченіші, далеко за 30. Так здається, що результат на нашу користь", – заявив Луческу в коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, в паралельному матчі групи Е Баварія розбила Барселону з рахунком 3:0. Наступним суперником Динамо стануть мюнхенці (29 вересня).

Динамо розписало нічию з Бенфікою у матчі-відкритті сезону Ліги чемпіонів – офсайд на останніх секундах врятував "орлів"