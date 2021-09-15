"Шкода, що гол в кінці не зарахували": Луческу – про враження від нічиєї з Бенфікою і подальші перспективи Динамо в ЛЧ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу підсумував нічию з Бенфікою (0:0) у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
"Результат оцінюю позитивно. Грали з хорошим суперником, який інвестує дуже багато грошей в гравців. Зіграли дуже добре в обороні, чекали свого моменту. І стійка була... Шкода, що гол в кінці не зарахували.
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Група складна. Матчі минають в хорошому ритмі, і ми будемо битися за очки в кожному. Важливо, щоб мої гравці повірили в себе і лише додавали в сміливості від матчу до матчу. А також покращували командну гру. Дивишся на наших центрбеків – хлопцям 19-21 років. А в суперника значно досвідченіші, далеко за 30. Так здається, що результат на нашу користь", – заявив Луческу в коментарі MEGOGO.
Нагадаємо, в паралельному матчі групи Е Баварія розбила Барселону з рахунком 3:0. Наступним суперником Динамо стануть мюнхенці (29 вересня).
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