"Шкіряний м’яч" стає дедалі популярнішим по всій Україні

Протягом травня-червня цього року в Україні відбулося 25 зональних турнірів "Шкіряного мʼяча" в чотирьох вікових групах.

Переможці відбірних турнірів здобули право на участь у фіналах, які проходили в першій половині червня в Києві, Івано-Франківську та Славуті Хмельницької області.

"Шкіряний м’яч" – це наймасовіші футбольні змагання серед шкільних команд, які проводяться спільно Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України і входять до програм спортивно-масових заходів українських шкіл. Турнір є спадкоємцем змагань із футболу на призи клубу "Шкіряний м’яч", які ведуть свою історію з 1965 року. Змагання на всеукраїнському рівні відновилися у 1998 році. Із того часу і до сьогодні турнір очолює ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба.

Нові футбольні центри

Визначаючи місця проведення фінальних турнірів, завжди доречно надавати право їх прийняти не лише відомим футбольним центрам, а й невеликим містечкам, де футбол люблять не менше і де чимало роблять для його розвитку. Керуючись таким принципом, фінал у наймолодшій віковій групі (U-11) було вирішено провести у Славуті, що на Хмельниччині. Змагання тривали 6-8 червня на стадіоні місцевої ДЮСШ і зібрали чималу глядацьку аудиторію. Завершився турнір урочистим нагородженням учасників у місцевому Будинку культури, де команди вітали Андрій Біба, перший віце-президент ААФУ Олександр Каденко та місцевий міський голова Василь Сидор. Перемогу у турнірі здобула команда львівської ЗОШ № 73, друге місце посіли вихованці місцевого НВК-ліцею "Успіх", третє — команда гімназії № 237 м. Києва.

Фінал "Шкіряного м’яча – Кубку Coca-Cola" U-12 відбувався 13–15 червня в Івано-Франківську на полі введеної в експлуатацію торік "Хет-Трик Арени", будівництво якої фінансувалося УЄФА в рамках спільного з ФФУ проекту "Хет-трик". Івано-Франківськ було обрано місцем проведення фіналу не випадково, адже саме тут 20 років тому, далекого 1998-го, відбувся історичний перший фінальний турнір відродженого в Україні "Шкіряного мʼяча".

Перемогу тут святкувала команда місцевої 10-ї школи, срібло здобули учні луцької ЗОШ № 25, бронзу — гравці ЗОШ № 25 м. Вінниці. Вітали переможців Андрій Бондаренко, голова Івано-Франківської обласної федерації футболу, та Тарас Клим – перший заступник голови обласної федерації, віце-президент ААФУ.

Юні чемпіони

Традиційно один із фінальних турнірів (U-13, 31 травня-2 червня) проходив у столичному регіоні. Усі матчі відбувалися на міському стадіоні у Вишневому, передмісті Києва. Перше місце зуміли здобути юні футболісти ЗОШ № 20 м. Харкова, друге посіла команда київської 301-ї школи імені Ярослава Мудрого, третіми стали учні відомої своїми досягненнями школи-інтернату з Володимира-Волинського.

2 червня усі вісім команд-фіналістів були відзначені на Контрактовій площі у Києві, де відбувалися заходи в рамках проведення першого Київського балу. Різноманітну футбольну атрибутику, грамоти, дипломи, медалі, кубки, м’ячі, комплекти форми командам вручали перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко, президент "Шкіряного м’яча" Андрій Біба та начальник управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Віталій Масло.

Під час церемонії нагородження Андрій Біба назвав ім’я футболіста, якого було визнано найкращим гравцем фінального турніру. Ним виявився Владислав Проц – учень ЗОШ № 301 м. Києва. А Вадим Костюченко оголосив рішення ФФУ про вручення гравцям – учасникам усіх чотирьох фіналів "Шкіряного мʼяча" сертифікатів на відвідування матчів національної збірної України.

"Шкіряний м’яч" стає дедалі популярнішим по всій Україні. Це чудовий проект, який створює міцну основу для розвитку масового футболу в Україні", – підкреслив Вадим Костюченко.

Ще один фінал "Шкіряного м’яча – Кубку Coca-Cola" відбудеться наприкінці серпня в Новій Каховці Херсонської області, де змагатимуться 14-річні гравці і де створені всі умови для проведення змагань такого високого рівня.