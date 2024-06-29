Форвард Кривбаса Денис Устименко може вкотре змінити місце праці, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, Карпати, Ворскла та Металіст 1925 розглядають опцію викупу прав на гравця. Ще декілька клубів – Оболонь, Інгулець та Минай (якщо він замінить СК Дніпро-1 в УПЛ) готові взяти нападника в оренду. Зазначається, що Юрій Вернидуб теж не хоче втрачати 25-річного футболіста, якого не бачив у своєму складі минулого сезону і відправив в оренду.

Рішення щодо майбутнього нападника у Кривбасі буде ухвалено після повернення команди зі зборів у Словенії.

Нагадаємо, Устименко – вихованець донецького Металурга. Вступав за Сталь, Олександрію та Кривбас. З лютого 2024-го грав за Минай, де став одним з лідерів команди Желько Любеновіча (5 голів і 2 асисти у 15 матчах). Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

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