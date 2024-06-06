30 червня – останній день фінансового року. Ця дата є дедлайном для шістьох клубів АПЛ у питанні можливого порушення правил прибутку та сталого розвитку. Як інформує Sky Sports, керівництву Челсі, Ньюкасла, Астон Вілли, Евертона, Ноттінгем Форест і Лестера доведеться продати одного або двох гравців, щоб їхні клуби змогли відповідати стандартам рентабельності.

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Іншими словами, клуби повинні довести, що вони зазнали збитків у розмірі не більше 105 мільйонів фунтів стерлінгів за останні три роки (або менше, якщо вони провели частину цього часу за межами елітного дивізіону). Якщо вищеназвана шістка клубів не встигне розв'язати свої проблеми, їм загрожуватиме відрахування очок. Під час сезону 2023/24 АПЛ двічі позбавляла Евертон очок за різні фінансові порушення. Ноттінгем Форест також був покараний, але один раз.

Трансферне вікно в Англії відкриється 14 червня – у день відкриття Євро-2024. Нагадаємо, що в складі Челсі виступає Михайло Мудрик, а кольори Евертона захищає Віталій Миколенко.

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