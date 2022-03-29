Одразу шість представників рівненського Вереса виступатимуть у сусідній першості, повідомляє прес-служба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

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До табору польського клубу Вікторія приєднались голкіпер Маргарита Луцюк, захисниці Каріна Войт, Тетяна Котовець, Вікторія Шелест та Богдана Калічинська, а також півзахисниця Віта Розлуцька. Терміни та умови контракту не повідомляються.

Українки вже встигли вийти на поле у складі нової команди та підтримати Україну.

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