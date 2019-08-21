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Шищенко: Перемогу над Маріуполем Шахтар присвятить Піхальонку – і це буде правильно

14:35 505 Читать на русском
Шищенко: Перемогу над Маріуполем Шахтар присвятить Піхальонку – і це буде правильно
Олександр Піхальонок отримав травму / ФК Шахтар

Колишній гравець та тренер Шахтаря Сергій Шищенко поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти Маріуполя в рамках 5-го туру УПЛ.

 

Нагадаємо, свого часу Шищенко у складі донецького Металурга став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Пізніше він виступав за Шахтар та тренував команду "гірників" U-19, а зараз очолює першоліговий Миколаїв.

"Гадаю, Каштру вже адаптувався в українському футболі та Шахтарі. Коли приходить головний тренер, то адаптація завжди проходить швидко, якщо є хороша атмосфера і хороші умови для роботи. Тим більше, в Шахтарі багато бразильських гравців, у них одна мова з Каштру, тому адаптація швидко пройшла і в плані спілкування. Це теж має велике значення. І результати показують, що у Каштру в Шахтарі зараз все добре.

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В Маріуполя одна проблема – вони не можуть використовувати орендованих у Шахтаря гравців. Не знаю, як у них умови прописані зараз, але в цьому у Маріуполя завжди була проблема.

В Шахтарі завжди підтримують своїх гравців. Пам'ятаємо, як Макса Малишева підтримував Тайсон. Тому я думаю, що Олександр Піхальонок не виняток. Звичайно і гол, і якщо буде перемога, то її присвятять Піхальонку. І це буде правильно", – цитує Шищенка Сегодня.

Зазначимо, Піхальонок отримав важку травму коліна в матчі проти Львова та пропустить 6 місяців. Минулого сезону 22-річний хавбек виступав за Маріуполь на правах оренди.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Сергій Шищенко Сергій Шищенко Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Шахтар - Маріуполь
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