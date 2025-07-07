Буковина підписала 26-річного вінгера Євгена Підлепенця, повідомляє прес-служба клубу. Угоду з футболістом укладено на два роки.

Карпати достроково розпрощалися з екс-гравцем СК Дніпро-1

Футболіст є вихованцем академії Металурга із Запоріжжя, а на юнацькому рівні грав за Мункач та Олександрію. Згодом отримав шанс за кордоном – перебрався до іспанського Депортіво, але виступав лише за другу команду, де відзначився одним голом у семи матчах.

Після повернення в Україну виступав за Металіст і СК Дніпро-1, а минулий сезон провів у Карпатах, записавши до свого активу 8 голів і 10 асистів у 49 поєдинках.

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