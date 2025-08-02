Інгулець приймав Буковину у першому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга

Інгулець – Буковина – 0:0

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Влітку Сергій Шищенко очолив Буковину. Перший офіційний матч під керівництвом нового наставника клуб з Чернівців проводив проти Інгульця. У першому таймі команди майже нічого не створили, більше вели боротьбу в центрі поля.

По перерві Буковина діяла гостріше, але, як і в першому таймі ніяк не вдавалося переправити м'яч у ворота. Це ж стосується і Інгульця. У підсумку свисток арбітра зафіксував нульову нічию між командами.

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