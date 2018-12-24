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Шищенко: Футболісти Миколаєва перевищили мої очікування

10:01 168 Читать на русском
Шищенко: Футболісти Миколаєва перевищили мої очікування
Сергій Шищенко / Фото: ФК Миколаїв

Новоспечений наставник Миколаєва Сергій Шищенко прокоментував перемогу команди на місцевому турнірі.

"У даній ситуації цей турнір був дуже потрібен. Мені було необхідно познайомитися з хлопцями, колективом, поспостерігати за другою командою. Як для мене, то турнір вийшов дуже інформативним.

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Перший міні-збір закінчився, є певні висновки по гравцям. Хлопці поки що відправляються на новорічний відпочинок, а ми будемо продовжувати продуктивну роботу.

У фіналі ми очікували, що наша друга команда буде грати від оборони. Володіли ініціативою і перевагою, гра була під контролем, спокійно довели її до перемоги.

Хлопці прийшли з відпустки і не були фізично готові до таких матчів. Однак те ставлення, яке вони показали до мене, до самого футболу, ті можливості, які вони показали – це приємно здивувало. Я побачив зовсім інших гравців. Можливо, це через те, що був новий тренер, потрібно було показати себе, були емоції... І все ж хлопці перевершили мої очікування, тому дуже радий тому, що побачив на цьому турнірі", – цитує Шищенка офіційний сайт Миколаєва.

Теги
Миколаїв Миколаїв Перша ліга Сергій Шищенко Сергій Шищенко
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