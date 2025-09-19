– Дуже дякую вболівальникам за підтримку. Сьогодні ми подарували їм та місту багато емоцій, адже ми пройшли далі в Кубку дійсно хорошу команду. Ми задоволені грою, діями футболістів та результатом.

– Завдяки чому вам сьогодні вдалось перемогти?

– За рахунок дисципліни, якісних дій. Не все на футбольному полі було ідеальним, але ми дуже класно зіграли в обороні. Були моменти, коли ми дозволяли Карпатам загострювати, але я вдячний своїм хлопцям, що вони впорались з тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах та були агресивними попереду. Особливо у другому таймі. Карпати йшли вперед та грали через довгі передачі, а ми вигравали підбирання і дуже класно виходили з оборони в атаку.

– Сьогодні ви перемогли завдяки голу після стандарту. Чи готували ви цей аспект гри перед матчем з Карпатами?

– Ми приділяємо увагу стандартам кожного тижня, витрачаючи на це по 40 хвилин тренувань. Перед цією грою я питав у хлопців: "Коли ми вже заб’ємо зі стандарту?" Сьогодні нам це вдалось і нарешті ми забили зі стандарту.

– Чи вважаєте, що у суперника перед матчем була недооцінка Буковини?

– Ні, напевно у суперників головну роль зіграв психологічний фактор. Ширяться чутки про зміну тренера та багато розмов про відсутність результатів. Тому психологічний стан команди не такий, який хотілося б. Це зіграло нам на руку, адже ми це розуміли. Ми знали, що завдяки цьому стану нам вдасться здобути результат.

– У стартовому складі вийшли відразу чотири екс-гравці Карпат. Чи був у цьому якийсь задум?

– Ні, це суто футбольні моменти. Кожен наш футболіст заслуговує грати у стартовому складі. Я дуже вдячний хлопцям за розуміння. Для мене кожен гравець дуже цінний і може у будь-який момент вийти на футбольне поле. Я дуже вдячний їм за розуміння. Це футбольні моменти, які планувалися заздалегідь, – цитує Щищенка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що Буковина несподівано здолала Карпати у матчі 1/16 Кубка України 1:0.

