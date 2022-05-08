22-річний українець із перших хвилин вийшов на матч 36-го туру АПЛ проти Лестера і вже на старті шедеврально вразив чужі ворота.

Миколенко забив свій перший гол в Англії – неймовірна краса ударом з льоту

Одним із перших відреагував на гол Віталія Алан Ширер. У Twitter легенда Ньюкасла й збірної Англії зізнався, що просто вражений: "Вау. Який приголомшливий удар від Миколенка у моменті з його першим голом в АПЛ".

Перемога над Лестером допомогла Евертону вперше за довгий час покинути зону вильоту й піднятись на 16 сходинку. Для українського оборонця ця зустріч була ювілейною (10-ю) в англійській першості.

Wow. What a stunning a strike from #Mykolenko for his first @premierleague goal #LEIEVE — Alan Shearer (@alanshearer) May 8, 2022

Миколенко забив супергол і травмувався в матчі АПЛ – українець з Пікфордом витягують з болота вильоту на полі Лестера