Легенда Ньюкасла Алан Ширер зізнався, що досі не може усвідомити, чому тренерський штаб Реала не завжди залучає Гарета Бейла до гри.

"Ми робили прямий ефір Кубка Англії у минулому сезоні (Бейл виступав за Тоттенхем на правах оренди – прим.). Я згадав про Гарета, коли подивився на нього, він самотньо сидів на лавці запасних.

Бейл: У Реалі я не один граю в гольф, але я – найкращий

Це виглядало неправильно – те, що його тримають в запасі, з огляду на його кар'єру. Я не можу зрозуміти, чому його не обожнюють у Реалі після такої кар'єри в клубі", – цитує Ширера Football.London з посиланням на BBC.

Нагадаємо, валлієць з 2013-го року, коли приєднався до Реала, провів 254 зустрічі у вершковій футболці, але останніми сезонами почав згасати. Минулу кампанію Гарет Бейл провів в оренді за Тоттенхем.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал