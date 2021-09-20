Шипами по геніталіях – захисник Динамо брутально змусив страждати і гравця, і глядачів
Бразильський захисник ПАОКа Сідклей, права на якого належать Динамо, зробив боляче гравцю суперника.
Напередодні ПАОК в рамках 2-го туру грецької Суперліги на виїзді мінімально обіграв Астерас (1:0).
"Він благав, мало не плакав, аби його відпустили": Луческу – про долю двох "бунтівників" Динамо
Сідклей вийшов у стартовому складі "орлів" і вже на 15-й хвилині наочно довів господарям поля, що атакувати через його зону може бути небезпечно.
Бразилець вибив м'яч з-під ніг Давіда Кармони і за інерцією шипами влетів у геніталії іспанцеві. Кадри, від яких боляче не лише постраждалому, а й щонайменше чоловічій частині глядачів, не переконали арбітра показати Сідклею жовту картку.
Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком