Напередодні ПАОК в рамках 2-го туру грецької Суперліги на виїзді мінімально обіграв Астерас (1:0).

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Сідклей вийшов у стартовому складі "орлів" і вже на 15-й хвилині наочно довів господарям поля, що атакувати через його зону може бути небезпечно.

Бразилець вибив м'яч з-під ніг Давіда Кармони і за інерцією шипами влетів у геніталії іспанцеві. Кадри, від яких боляче не лише постраждалому, а й щонайменше чоловічій частині глядачів, не переконали арбітра показати Сідклею жовту картку.

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