Шиндер став гравцем клубу з регіональної ліги Німеччини

Український нападник Антон Шиндер продовжить свою кар'єру в Німеччині.

Форвард підписав контракт з німецьким клубом СК 04 Швабах, який виступає в північно-східній регіональній лізі Німеччини, про це повідомляє nordbayern.de.

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Нагадаємо, останнім клубом Шиндера був донецький Олімпік, який форвард покинув у березні цього року. Також українець виступав за Шахтар, Аален, Амкар, Чорноморець та ряд інших клубів.

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Зауважимо, що у період з 2011-го по 2012 рік Шиндер зіграв два товариських поєдинки за збірну України: проти Чехії та Болгарії.