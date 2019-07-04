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Шиндер став гравцем клубу з регіональної ліги Німеччини

4 липня 20:40 737 Читать на русском
Шиндер став гравцем клубу з регіональної ліги Німеччини
Антон Шиндер у новому клубі (стоїть по центру)

Український нападник Антон Шиндер продовжить свою кар'єру в Німеччині.

Форвард підписав контракт з німецьким клубом СК 04 Швабах, який виступає в північно-східній регіональній лізі Німеччини, про це повідомляє nordbayern.de.

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Нагадаємо, останнім клубом Шиндера був донецький Олімпік, який форвард покинув у березні цього року. Також українець виступав за Шахтар, Аален, Амкар, Чорноморець та ряд інших клубів.

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Зауважимо, що у період з 2011-го по 2012 рік Шиндер зіграв два товариських поєдинки за збірну України: проти Чехії та Болгарії.

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Теги
Українці за кордоном Німеччина Антон Шиндер Антон Шиндер Швабах
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