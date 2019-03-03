Шиндер: Психологічно важко було перебувати у Кішварді

Нападник Олімпіка Антон Шиндер розповів про період своєї кар’єри у Кішварді.

"У Кішварді психологічно було дуже важко. У місті абсолютно немає чого робити. Є умовно кажучи одна вулиця з одним рестораном. Після тренувань ти постійно шукаєш чим би себе зайняти.

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Моя червона картка, коли я вдарив арбітра? Мене відправили у дубль – це, можна сказати, було покарання. Але навіть якщо б не було тієї червоної картки, я б сам підійшов до керівництва і просив, щоб мене відпустили. Важко було там перебувати.

Вони, звичайно, були злі, що я отримав червону картку. І все це було, можливо, на гарячу руку", – цитує Шиндера Football.ua.