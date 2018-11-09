Шиндер поділився власною думкою щодо розширення УПЛ до 16 команд

Форвард Олімпіка Антон Шиндер розповів про адаптацію в донецькому клубі, роботу з В'ячеславом Шевчуком та Русланом Ротанем, а також прокоментував можливе розширення УПЛ до 16 команд.

"В Олімпіку дуже хороший колектив, дуже добре мене прийняли. Навіть не можу назвати це адаптацією, тому що всіх практично знав. Тому все тільки в позитивних рисах.

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Вчора ще грали проти один одного, а сьогодні В'ячеслав Шевчук і Руслан Ротань тренери. Можу тільки сказати все найпозитивніше про них як про людей і як про тренерів. Сам тренувальний процес дуже швидкий і цікавий. Бракує тільки позитивних результатів, але я думаю це завжди так, коли будується нова гра. Потрібен час. В недалекому майбутньому ми повинні вигравати.

Чим більше команд, тим краще. Але якщо дивитися з іншого боку, всі команди повинні бути фінансово стабільні. Щоб не було так, що команда починає сезон, а потім не вистачає фінансів і починає зніматися зі змагань. Якщо команда стабільна фінансово, то чому б і ні, чому б і не 16 команд", – цитує Шиндера офіційний сайт Олімпіка.

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