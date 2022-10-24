Барселона розтрощила Атлетік у матчі 11-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Барселона – Атлетік на "Футбол 24".

Каталонці повели в рахунку на 12 хвилині: Сімон потягнув удар Дембеле, Лєвандовскі підхопив м'яч та навісив у центр штрафного, де Усман виграв боротьбу та головою направив снаряд у ворота. Через 7 хвилин Роберто подвоїв перевагу – Дембеле віддав результативну передачу.

Барселона розтрощила Атлетік у матчі-поверненні Вальверде на Камп Ноу – Дембеле забив гол і віддав три асисти

Через 4 хвилини Усман та Лєвандовскі організували третій гол – француз розігнав атаку правим флангом та помітив Роберта в центрі штрафного, а той розвернув захисника та другим дотиком розстріляв голкіпера. У другому таймі Барселона добила суперника: Дембеле помітив забігання Феррана, і Торрес без проблем переграв голкіпера.