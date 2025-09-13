Бенфіка зіграла внічию з Санта-Кларою (1:1) у матчі 5-го туру португальської Прімейри. Відео голів та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Вже на початку зустрічі Анатолію Трубіну двічі довелося рятувати свою команду від пропущених м'ячів. Проте у першому таймі Санта-Клара залишилася в меншості – червону картку за грубий фол отримав Пауло Віктор.

Трубін не зміг подарувати Судакову переможний дебют, пропустивши на останніх хвилинах від Санта-Клари

Після перерви Павлідіс відкрив рахунок у матчі після стандарту. На 75-й хвилині у складі Бенфіки дебютував Георгій Судаков, українець запам'ятався класним розрізним пасом наприкінці гри, але атака ударом не завершилася. У компенсований час Отаменді погано скинув м'яч на Трубіна, чим скористався Вінісіус Лопес. Бенфіка втратила очки.

Усі дії Судакова у дебютному матчі за Бенфіку