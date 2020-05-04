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Шикарний гол п'ятою Луїса Адріано в Лізі Європи – ретро дня від Шахтаря

4 травня 13:26 999 Читать на русском
Шикарний гол п'ятою Луїса Адріано в Лізі Європи – ретро дня від Шахтаря
Луїс Адріано / фото із соцмереж

Поки футбол на паузі через пандемію коронавірусу, можна ще раз насолодитися красивими голами з минулого.

Донецький Шахтар вирішив пригадати розкішний гол Луїса Адріано в матчі проти Тулузи. Прес-служба "гірників" опублікувала відео у соцмережах клубу.

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Звітний поєдинок відбувся восени 2009 року. Донеччани приймали французів в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи і здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Адріано став автором четвертого забитого м'яча, переправивши м'яч у сітку, ударом п'ятою.

В тому розіграші Ліги Європи Шахтар впевнено виграв свою групу, але вже на стадії 1/16 фіналу вилетів від англійського Фулхема.

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