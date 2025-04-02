Шикарний гол Піхальонка в чвертьфіналі Кубка України у відеоогляді матчу Рух – Динамо
Рух поступився Динамо (0:1) у матчі 1/4 фіналу Кубка України 2024/25. Відео гола та огляд матчу – на "Футбол 24".
Перший хороший момент виник 3 хвилині гри. Герреро пасом з середини поля вивів Назара Волошина у вихід віч на віч з голкіпером, проте вінгер Динамо пробив невдало. Дальнього удару завдав Рубчинський, голкіпер львів'ян не без проблем відбив удар. Хороший момент виник і у Руха – Кітела подав на Климчука, який попри відсутність опіки не влучив по воротах.
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В кінцівці другого тайму динамівцям вдалося забити. Герреро пройшовся з м'ячем, обіграв Слюсара та віддав пас на Піхальонка, який також ефектно розбірався з гравцями Руха та спрямував м'яч у нижній кут. На 57-й хвилині Холод обігрався з партнером, віддав на Карабіна, а той розвернув Дячука, проте у ворота з близької відстані не влучив. Ще один хороший момент був у Карабіна наприкінці матчу, форвард Руха накрутив захисників та пробив по воротах, але з ударом впорався Моргун.
В підсумку, Динамо перемагає з рахунком 1:0 та виходить у півфінал Кубка України.