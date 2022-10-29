ПСЖ перестріляв Труа у поєдинку 13-го туру Ліги 1, а кожен з суперзіркового тріо відзначився забитим голом. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ПСЖ – Труа на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 13-й тур

ПСЖ – Труа – 4:3

Голи: Солер, 24, Мессі, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 75, (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

Бальде вже на 3 хвилині вивів Труа вперед в рахунку, але Солер з паса Неймара вирівняв становище. Бальде знову вивів Труа вперед після перерви, але Мессі класним дальнім пострілом зробив рахунок 2:2, а трохи пізніше асистував Неймару. Мбаппе після цього реалізував пенальті, тож гол Палаверси наприкінці гри вже нічого не вирішував.

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Таким чином, ПСЖ набрав 35 очок та закріпився на першій сходинці, а Труа з 13 пунктами залишився дванадцятим.