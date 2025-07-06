У рамках чвертьфіналу КЧС-2025 зустрілися Реал та Борусія Дортмунд (3:2). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

На 10-й хвилині Гонсало Гарсія замкнув подачу від Гюлера та забив свій четвертий гол на турнірі. Незадовго після цього мадридці розіграли блискучу комбінацію, яку точним ударом завершив Фран Гарсія – 2:0.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена

Дортмундці забили свій гол на третій компенсованій до другого тайму хвилині, дальнім ударом відзначився Баєр. Реал відповів шикарним голом Мбаппе боковими ножицями. Борусія встигла заробити пенальті наприкінці гри, Хьойсен сфолив проти Гірассі у штрафному та ще й отримав червону картку. Сам же Гірассі одинадцятиметровий реалізував.

Дортмундці мали шанс зрівняти рахунок, але з ударом Забітцера у нижній кут впорався Куртуа. У підсумку, Реал вийшов до півфіналу КЧС.