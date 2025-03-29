Півзахисник Шахтаря Кевін потішив вболівальників красивим фінтом у матчі 22-го туру УПЛ проти Оболоні.

Кевін пішов у сміливий обіграш наприкінці зустрічі і виконав ефектний фінт "райдуга", перекинувши м’яч черех суперника.

Шахтар з голом дебютанта здолав Оболонь і скоротив відставання від Динамо – Судаков ледь не зламав поперечину

Втім, епізод завершився нічим – оборонці Оболоні встигли ліквідувати небезпеку. Додамо, що Шахтар впевнено переміг з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Кевін став гравцем Шахтаря в січні 2024 року та зіграв за "гірників" 30 матчів в усіх турнірах, відзначившись 5 забитими м'ячами.

"Баварія показала, що таке світовий рівень": Кевін довів фанатів "ротен" до сказу, але "пасікі-пєрєпасікі" – і 1:5