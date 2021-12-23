Реал втримав перемогу над Атлетіком в матчі 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вже на 4 хвилині Мадрид вийшов вперед завдяки шедевру Бензема – Карім в один дотик ефектно закрутив у дальній кут. Через 3 хвилини француз подвоїв перевагу, отримавши м'яч після відскоку та ціною пошкодження переправив м'яч у ворота. Атлетік дуже швидко відігрався зусиллями Сансета, проте Реал втримав перемогу.

Реал втримав важку перемогу над Атлетіком – Бензема оформив чарівний дубль за три хвилини

Таким чином, "вершкові" набрали 46 очок та відірвались від другої Севільї на 8 пунктів. Атлетік з 24 балами залишився десятим.