Шикарний дубль Бензема у відеоогляді матчу Атлетік – Реал – 1:2
08:53 - Читать на русском
Реал втримав перемогу над Атлетіком в матчі 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
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Вже на 4 хвилині Мадрид вийшов вперед завдяки шедевру Бензема – Карім в один дотик ефектно закрутив у дальній кут. Через 3 хвилини француз подвоїв перевагу, отримавши м'яч після відскоку та ціною пошкодження переправив м'яч у ворота. Атлетік дуже швидко відігрався зусиллями Сансета, проте Реал втримав перемогу.
Реал втримав важку перемогу над Атлетіком – Бензема оформив чарівний дубль за три хвилини
Таким чином, "вершкові" набрали 46 очок та відірвались від другої Севільї на 8 пунктів. Атлетік з 24 балами залишився десятим.
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