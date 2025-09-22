Барселона розбила Хетафе у матчі 5-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд зустрічі Барселона – Хетафе дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Барселона повела в рахунку вже на 15-й хвилині. Рафінья шикарним пасом з правого флангу розрізав захист Хетафе, а Ольмо, наздогнавши м'яч, віддав його п'яткою в центр на вільного Феррана Торреса, якому лишалось точно пробити – 1:0!

Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист

До кінця першої половини іспанець подвоїв перевагу. Тепер Рафінья вивів його віч-на-віч з воротарем, а Торрес вирішив не зближатись і з-за меж штрафного пробив у кут воріт – 2:0! Довершив погром Дані Ольмо, який точним ударом з лінії штрафного розстріляв фактично порожні ворота – гольова передача в активі Рашфорда, який протягнув м'яч правим флангом і витягнув на себе воротаря.