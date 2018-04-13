Шикарна Амра Сілайджіч – дружина Едіна Джеко, яка надихає форварда Роми на голи

Форвард Роми Едін Джеко став одним з героїв єврокубкового тижня. Боснійський бомбардир знову забив Барселоні та заробив важливий пенальті в історичному чвертьфіналі ЛЧ. "Футбол 24" пропонує згадати про дружину Джеко, яка пожертвувала заради чоловіка кар'єрою.

Амра Сілайджіч покинула кар'єру моделі та акторки заради сім'ї. Виховуючи двох доньок, дружина футболіста продовжує підтримувати форму завдяки заняттям боксом та йогою.

Амра навіть може дати відсіч злочинцям та захистити дітей, якщо виникає така потреба. Наприклад, у 2016 році жінка захистила дім від зловмисників, які проникли у будинок, поки Джеко грав матч Серії А проти Сассуоло.

Сілайджіч, яка трохи старша за Едіна, до знайомства із Джеко вже виходила заміж та навіть має дитину від попереднього шлюбу. До знаменитої моделі колись залицявся навіть сам Енріке Іглесіас. Однак свій вибір Амра зробила на користь скромного боснійського гравця.

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Цікаво, що саме Сілайджіч не надто охоче сприйняла ідею чоловіка змінити Рому на Челсі взимку 2018 року. Трансфер не відбувся, а ми побачили справжнього Джеко-страйкера, який вже вибив з Ліги чемпіонів Шахтар та Барселону.