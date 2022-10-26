За підсумками 11 турів Бундесліги Шальке, який повернувся в елітний дивізіон, замикає турнірну таблицю: у команди лише одна перемога з початку сезону. Минулого тижня у зв'язку із незадовільними результатами клуб звільнив головного тренера Франка Крамера, і тепер "кобальтові" зазнали ще однієї кадрової втрати.

Шальке звільнив головного тренера після провального старту сезону

Заяву про власне звільнення написав спортивний директор Рувен Шредер. Про це повідомляє Kicker. Повідомляється, що Шредер вирішив піти з клубу "з особистих причин".

Саме Шредер оновив кризову команду, яка виконала головне завдання щодо повернення до першої Бундесліги минулого літа. Джерело зазначає, що Рувен провів найбільшу реструктуризацію складу в історії клубу.

"Ніхто всерйоз не думав, що Шальке зможе повернутися до Бундесліги всього через рік після вильоту. Це – унікальна історія успіху у надзвичайно складних фінансових обставинах", – сказав генеральний директор клубу Бернд Шредер.

Тимчасово виконувачем обов'язків спортивного директора Шальке стане Петер Кнебель.

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