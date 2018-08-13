"Щур", – Куртуа отримав шквал ненависті від фанатів Атлетіко після переходу в Реал

Новачок Реала Тібо Куртуа менше тижня в Мадриді, а вже встиг отримати чималу порцію люті від фанатів Атлетіко.

Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який нещодавно перейшов із Челсі в Реал, потрапив у немилість фанатів Челсі та Атлетіко.

Фанатам "синіх" не сподобалось те, як покидав команду Куртуа. Бельгієць бойкотував тренування Челсі та постійно натякав на те, що хоче покинути команду.

Через таку поведінку вболівальники лондонців встигли наректи Куртуа "змією".

Агент Куртуа пояснив, чому його клієнт вирішив покинути Челсі

До них приєднались фанати Атлетіко Мадрид, яких розлютив факт переходу Тібо в Реал, адже Куртуа перейшов у стан принципіального суперника.

Незважаючи на те, що виступав у складі "матрацників" з 2011 по 2014 роки та встиг виграти з командою Лігу Європи та чемпіонат Іспанії.

Більше того, бельгієць навіть встиг послати "вершкових" в дупу, будучи гравцем Атлетіко.

Свою лють вболівальники "матрацників" виплеснули, спаплюживши дошку, яка присвячена бельгійському кіперу біля стадіону Ванда Метрополітано.

Топ-8 перлів Куртуа на презентації в Реалі: чому посилав Мадрид в дупу, про Азара, Рамоса, Атлетіко

Вони облили її червоною фарбою, обплювали та залили пивом. Окрім цього, біля дошки з'явився напис "Rata", що з іспанського означає щур. Довелось навіть викликати правоохоронців, щоб заспокоїти обурених вболівальників.