"Щойно я завершив міжнародну кар'єру, Італія виграла Кубок світу". Правила життя міланського герцога Паоло Мальдіні

Сьогодні, 26 червня, свій 50-й день народження святкує культовий капітан італійського Мілана Паоло Мальдіні. "Футбол 24" зібрав яскраві цитати легендарної постаті в історії "россонері".

Я почав грати за Мілан, коли мені було 10, і пішов, коли мені виповнився 41, тому це дуже, дуже довга кар'єра.

Мій батько був тренером, тому ми постійно переїжджали й не затримувалися на одному місці.

Батько був моїм тренером у збірній U-21 і на чемпіонаті світу-1998 у Франції, а також 4 місяці в Мілані. Це був дивний досвід, оскільки, коли твій батько – тренер – доволі дивно, а я ще й був капітаном. Але він був чудовим.

Паоло та Чезаре Мальдіні в збірній Італії

Немає нічого надзвичайного в тому, щоб працювати на того ж роботодавця упродовж 23-х років.

Я отримав шанс займатися улюбленим видом спорту, яким став футбол, упродовж 25 років. Життя прекрасне для мене.

Неймовірна кар`єра Паоло Мальдіні у 32-х фото

Мені подобається грати агресивно.

Ти не можеш обирати своїх опонентів.

Дуже складно знайти хорошого оборонця, який фізично сильний і добре грає з м'ячем. Дуже важко.

Мілан – це не просто команда для мене. Це частина мого життя.

Мій одноклубник Франко Барезі був справжнім капітаном. Він був прикладом для всіх. Не дуже говіркий. Він ніколи не говорив. Але на полі чи під час тренувань він був №1.

Мені пощастило зіграти проти Марадони. Він та Роналдо, коли той був у міланському Інтері – мої найскладніші опоненти.

Баджо – унікальний гравець. Вас не повинно дивувати, що преса приділяє йому найбільше уваги. Та пам'ятайте, що для перемоги потрібна ціла команда.

Роналдо проти Мальдіні в "золоту епоху" Серії А

У 90-х ми мали сім великих команд – Мілан, Інтер, Ювентус, Парму, Лаціо, Рому, Фіорентину. Якщо ви поглянете на їхніх гравців, то вони були чудові, але були й божевільні інвестиції, що зрештою призвело до банкрутства Парми та Лаціо.

Протягом своєї кар'єри я програв 3 фінали Ліги чемпіонів, але найболючіша поразка була в Стамбулі, тому що я думав, що це мій останній фінал.

Слово "Ліверпуль" змушує мене більше думати про перший фінал, ніж другий. Ми вели в рахунку 3:0, я забив на 40-й секунді, ми домінували 110 хвилин зі 120-ти, але не спромоглись виграти. Це нагадує мені, наскільки сильним може бути футбол.

Ліверпуль – команда, що не знає страху.

Ви просто не маєте права судити про клубний футбол країни, звідки він пішов.

Мальдіні в обіймах партнерів після голу Ліверпулю на 1-й хвилині фіналу ЛЧ

Моя гра в Афінах у 2007 році була авантюрою, адже я мав проблеми з коліном. Проте я знав, що це мій останній шанс виграти Лігу чемпіонів, і я зробив все, щоб зіграти.

Якщо б я мусив залишити Мілан заради іншого клубу, то ним був би лише Реал. Для мене завжди було очевидно, що Реал найбільш схожий до Мілана клуб.

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Я дуже поважаю Прем'єр-лігу, та навіщо їхати з Мілана? Усе, що бажав, я маю тут.

Між Кріштіану Роналду і Ліонелем Мессі я завжди вибираю аргентинця. Він проходить, сам створює моменти. У Мессі є особливий стиль, який мені подобається.

Це смішно, та щойно я завершив міжнародну кар'єру, Італія виграла Кубок світу.

Я не можу уявити чемпіонат світу без Італії.

Мальдіні проти Ан Джон Хвана в скандальному матчі 1/8 фіналу ЧС-2002

Чи схожий Пйонтек на Шевченка? Давайте уточнимо: Шева є і назавжди залишиться унікальним.

Серхіо Рамос має все для того, щоб стати найкращим захисником планети. Якщо ще ним не став.

Чи може Шевченко очолити Мілан? Зв'язок між Шевою і Міланом завжди буде дуже сильним. У футболі все можливо, а життя сповнене сюрпризів.

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Сан-Сіро – хитрий стадіон. Якщо у вас правильні риси характеру, то він допоможе. Якщо у вас їх немає, то грати на Сан-Сіро буде дуже важко.

Сан-Сіро є історичною ареною. Вона чудова, але не забезпечує комфорту.

Мілану доведеться пройти довгий шлях, щоб повернути колишню славу. Ми ще не готові на рівних конкурувати з Ювентусом.

Впровадження інновацій і залучення молоді – це не погано: це сміливий вибір.

Для конкуренції з топ-клубами Європи потрібно інвестувати гроші. Немає іншого способу вийти на цей рівень.

Мені не подобається ідея стати тренером.

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