"Очікую на чудову гру. Аргентина та Франція – дві великі команди з приголомшливими футболістами, які щосекунди можуть зробити щось неймовірне. Ми судили обидві команди, вони нас знають. Ми зробимо все, щоб про суддів не було сказано жодного слова.

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Я мріяв про це у дитинстві. Коли грав у футбол, думав, що, можливо, гратиму так добре, що виграю чемпіонат світу. Сьогодні я арбітр, і для арбітра судити фінал чемпіонату світу – це те ж саме, що підіймати трофей", – цитує Марциняка Przeglad Sportowy.

До слова, вперше в історії фінал чемпіонату світу буде обслуговувати бригада на чолі з польським арбітром. Вирішальний матч ЧС-2022 відбудеться 18 грудня. Шимон Марциняк дасть стартовий свисток о 17:00.

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