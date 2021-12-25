"У мене є цікава історія про те, як я з'явився в Шахтарі. Я за молодіжну збірну зіграв хороший матч проти Болгарії, віддав гольову та забив. Після цієї гри з'явилися пропозиції від Динамо, Шахтаря та Зеніта.

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На той час тренером у мене був Маркевич. Він мені рекомендував, щоб я пішов до Шахтаря. Він сказав, що це молодий клуб, який розвиватиметься. Він ніби відчував, що Шахтар буде на такому рівні. Він сказав, що представники Шахтаря хочуть зі мною зустрітися між Запоріжжям та Донецьком.

Там було село, я його погано пам'ятаю. Ми зранку сіли в машину, у мене Опель Омега був. Мирон Богданович завжди мало розмовляє. Ми 20 кілометрів від міста від'їхали, тут Мирон Богданович мені каже: "Щось ти, Славку, не туди їдеш, розвертайся".

Навігатора тоді не було, мобільні були великі. Ми поїхали, зустрілись. Тоді приїхав Яремченко із водієм. Ми просто на капоті підписали контракт. Ось так сталося моє знайомство з клубом", – розповів Шевчук у програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Шевчук більшу частину своєї кар'єри провів у Шахтарі.

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